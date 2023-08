Pôle HRAA (Haute Résolution Angulaire en Astrophysique)

Le pôle Haute Résolution Angulaire en Astrophysique est issu du groupe fondé par Pierre Léna en 1984. Sa raison d’être est la conception, la construction et l’exploitation d’instruments pour les télescopes au sol ou spatiaux. Ces instruments permettent de distinguer, dans le domaine optique, les composantes spatiales d’un objet, en s’approchant le plus possible des limites fondamentales imposées par la taille des optiques et la turbulence atmosphérique. Dans ce but, le groupe développe diverses méthodes pour maîtriser la phase de l’onde électromagnétique. Les instruments développés le sont toujours pour servir une science de premier plan dans plusieurs domaines où nos équipes sont devenues expertes.