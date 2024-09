Soutenance de thèse de Keegan Thomson-Paressant le mardi 10 septembre 2024

Résumé

"Magnétisme dans les étoiles de type delta Scuti"

Les variables δ Scuti (δ Sct) sont des étoiles présentant des variations de luminosité entre les modes de pression d’ordre radial faible et les modes mixtes, et ces pulsations durent généralement de quelques minutes à plusieurs heures. Bien que l’analyse générale du magnétisme des étoiles suggère qu’environ 10% des étoiles de grande masse affichent des champs magnétiques, seules 3 étoiles δ Sct présentant des signatures de champ magnétique ont été découvertes lors du début de ma thèse. Au cours de cette thèse, j’ai développé ce domaine dans 2 directions clés. Tout d’abord, j’ai effectué des travaux statistiques sur des candidats magnétiques δ Sct sélectionnés comme cibles idéales à partir d’un sondage plus large d’étoiles Kepler et TESS. Deuxièmement, j’ai effectué une analyse plus approfondie sur quelques étoiles magnétiques δ Sct confirmées, pour obtenir une caractérisation plus approfondie de leurs champs magnétiques. Suite à ces travaux, je fournis la liste de 13 étoiles magnétiques δ Sct confirmées à ce jour, multipliant ainsi par 4 l’échantillon connu de ces étoiles et je propose des premiers éléments statistiques de cet échantillon.

Abstract

"Magnetism in delta Scuti stars"

δ Scuti (δ Sct) variables are stars exhibiting variations in their luminosity from low radial order pressure modes and mixed modes, and these pulsations typically last anywhere from a few minutes to several hours. So far, general analysis in the magnetism of hot (OBA) stars suggests that about 10% of intermediate mass (non-variable) stars display magnetic fields. However, at the start of this thesis work, only 3 δ Sct stars had been found to exhibit magnetic field signatures. Over the course of this PhD, I expanded on this domain in 2 key areas. First, I performed a statistical study of magnetic δ Sct candidates, selected as ideal targets from wider surveys of Kepler and TESS targets. Second, I performed more in-depth analysis on a couple of established magnetic δ Sct stars, to achieve a more in-depth characterisation of their magnetic fields. Thanks to this work, I can list 13 magnetic δ Sct stars confirmed to date, which increases the sample of such stars by a factor 4, and I suggest first statistical properties of this sample.