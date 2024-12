Soutenance de thèse d’Adrien MASSON le vendredi 13 décembre 2024

Titre de la thèse

"Caractérisation des atmosphères exoplanétaires par spectroscopie haute résolution"

Composition du jury

Rapportrice, rapporteur : Giovanna TINETTI, Antonio GARCÍA-MUÑOZ

Examinateurs : François FORGET, René DOYON, Andrea CHIAVASSA

Direction de thèse : Sandrine VINATIER, Bruno BÉZARD

Résumé

Des milliers d’exoplanètes ont été découvertes au cours des deux dernières décennies, mais leur composition reste encore largement inconnue. La caractérisation des atmosphères des exoplanètes est donc cruciale pour mieux connaitre la formation, l’évolution, et les différences de ces mondes lointains avec les planètes de notre Système solaire. J’ai étudié pendant ma thèse l’atmosphère de 15 exoplanètes grâce à l’instrument SPIRou, un spectromètre haute résolution, en développant un code de traitement et d’analyse de données pour détecter la signature de molécules telles que l’eau, le monoxyde de carbone, ou le méthane, et rechercher des signes d’échappement atmosphérique. J’ai utilisé des techniques et modèles avancés pour corriger la signature de l’atmosphère terrestre et de l’étoile hôte, et pour extraire le faible signal planétaire. Mon travail a apporté de nouvelles contraintes sur ces atmosphères et a contribué à une compréhension statistique de leur composition et structure, participant ainsi à une meilleure compréhension de ces mondes lointains.

Title

"Characterisation of exoplanetary atmospheres using high-resolution spectroscopy"

Jury composition

Referees : Giovanna TINETTI, Antonio GARCÍA-MUÑOZ

Members : François FORGET, René DOYON, Andrea CHIAVASSA

Thesis supervisors : Sandrine VINATIER, Bruno BÉZARD

Summary of thesis

Over the past two decades, thousands of exoplanets have been discovered, yet their compositions remain largely unknown. Characterizing exoplanet atmospheres is crucial to overcome this, revealing insights into their formation, evolution, and how they compare to planets in our Solar System. In my PhD, I focused on studying the atmospheres of 15 exoplanets using the SPIRou instrument, a high-resolution spectrometer. I developed a data processing code to detect key molecular signatures, such as water, carbon monoxide, methane, and signs of atmospheric escape. I used advanced data processing and modeling techniques to correct for the signature of the Earth atmosphere and the host star, and to extract the faint planetary signals. My work provided new constraints on these atmospheres and contributed to a statistical understanding of their compositions and structures. This effort paves the way for future studies of exoplanet atmospheres and enhances our understanding of these distant worlds.