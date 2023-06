Au sein de l’équipe MagMaS (Magnétisme et étoiles massives ou "Magnetism and Massive Stars" en anglais), nous nous consacrons à deux thématiques de recherche. D’une part, nous étudions le champ magnétique de tout type d’étoiles : son origine, son interaction avec l’évolution, l’environnement et la structure interne des étoiles. D’autre part, nous nous intéressons à tous les processus physiques en jeu dans les étoiles massives et qui impactent leur formation, évolution, structure interne et environnement.

Le champ magnétique est un composant important de notre Univers et des objets dont il est peuplé. Il a été observé parmi des objets de natures différentes situés aussi bien près des limites de notre Univers qu’au beau milieu de notre galaxie, la Voie Lactée. Il a un impact important sur la formation, l’évolution et la structure de ces objets. En particulier, il joue un rôle essentiel dans la structure et la dynamique interne des étoiles, ainsi que sur l’évolution de la rotation et la perte de masse de ces objets. Il est donc crucial d’étudier les champs magnétiques des étoiles dans le but de contraindre les modèles de structure et d’évolution stellaire.

C’est un des objectifs que s’est fixé notre équipe en étudiant le magnétisme des étoiles grâce aux projets suivants :

MiMeS sur les champs magnétiques des étoiles massives ;

BinaMIcS sur les champs magnétiques des étoiles binaires ;

BritePol sur les champs magnétiques des étoiles très brillantes de tout type ;

LIFEsur l’évolution des étoiles chaudes magnétiques et des champs magnétiques dans ces étoiles ;

MOBSTER sur les champs magnétiques dans les étoiles pulsantes.

Les étoiles massives (de masses supérieures à 8 fois celle du Soleil) sont de puissants objets cosmiques qui ont une influence importante sur la structure et la composition des galaxies hôtes. En particulier, les réactions nucléaires qui se produisent dans leur cœur tout au long de leur vie, puis leur explosion en supernovæ à la fin de leur vie, ont deux conséquences principales :

elles sont à l’origine de l’enrichissement du milieu interstellaire en éléments chimiques plus lourds que l’hélium et ce phénomène donne naissance à des planètes telluriques ;

ces étoiles sont aussi très actives tout au long de leur vie, produisant des vents stellaires très puissants qui, avec leur explosion en supernova, sont à l’origine de la principale source d’énergie cinétique du milieu interstellaire.

Certaines de ces étoiles massives sont connues pour être pulsantes (par exemple les SPB – étoiles de type B à pulsation lente – β Cep et Be) et constituent donc de parfaits laboratoires pour étudier les intérieurs stellaires que l’on peut sonder grâce à leurs pulsations. Notre équipe s’est donc spécialisée dans l’étude des pulsations des étoiles massives, afin d’améliorer nos connaissances sur la structure et la dynamique interne des étoiles.

Enfin, à l’intersection de ces deux thèmes de recherches, notre équipe est en particulier spécialisée dans l’étude du champ magnétique des étoiles massives et la magnéto-astérosismologie.