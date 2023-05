MICADO entre en phase de fabrication

MICADO, la camĂ©ra de première lumière pour l’Extremely Large Telescope (ELT) de l’Observatoire EuropĂ©en Austral (ESO), va bientĂ´t finir sa phase de conception et les partenaires du consortium MICADO ont commencĂ© la fabrication des diffĂ©rents sous-systèmes de l’instrument.

Après une longue phase de conception, les partenaires du consortium ont rĂ©cemment partagĂ© des photos de certains des sous-systèmes actuellement en cours de fabrication. Ă€ l’occasion de cette Ă©tape importante du projet, l’ESO (en collaboration avec le consortium MICADO) a produit le premier Ă©pisode d’une sĂ©rie de vidĂ©os explicatives. Il a Ă©tĂ© prĂ©sentĂ© en direct sur la chaĂ®ne YouTube de l’ESO le vendredi 12 mai 2023.

MICADO Ă©quipera l’Extremely Large Telescope (ELT) d’un premier système d’imagerie [1] permettant de fournir des images de l’Univers Ă haute rĂ©solution aux longueurs d’onde du proche infrarouge. Il sera l’instrument idĂ©al pour identifier les exoplanètes, dĂ©voiler la structure dĂ©taillĂ©e des galaxies lointaines ou Ă©tudier les Ă©toiles individuelles dans les galaxies proches. MICADO sera Ă©galement un outil unique et puissant pour explorer des environnements oĂą les forces gravitationnelles et les effets de RelativitĂ© GĂ©nĂ©rale sont extrĂŞmement forts, comme Ă proximitĂ© du trou noir supermassif au centre de notre galaxie, la Voie lactĂ©e.

La haute technologie mise en Ĺ“uvre dans l’instrument lui permettra d’aller bien au-delĂ des capacitĂ©s des meilleurs observatoires dont nous disposons aujourd’hui, y compris le tĂ©lescope spatial Hubble. Sa sensibilitĂ© sera comparable Ă celle du tĂ©lescope spatial James Webb mais avec une rĂ©solution six fois supĂ©rieure.

La France est un partenaire majeur du consortium MICADO avec la responsabilitĂ© du système d’optique adaptative de première lumière de l’instrument et de son mode d’imagerie Ă haut contraste. Sous la direction du LESIA, ces dĂ©veloppements impliquent Ă©galement plusieurs laboratoires français et structures nationales (voir ci-dessous). L’ELT et l’instrument MICADO devraient commencer Ă fonctionner Ă la fin de cette dĂ©cennie.

Laboratoires CNRS impliqués :

LESIA (Laboratoire d’Ă©tudes spatiales et d’instrumentation en astrophysique) - Observatoire de Paris - PSL/ CNRS / Sorbonne UniversitĂ© / UniversitĂ© Paris CitĂ©

GEPI (Galaxies, Etoiles, Physique, Instrumentation) - CNRS / Observatoire de Paris – PSL

UTINAM – OSU THETA (Institut Univers, Temps-Fréquence, Interfaces, Nanostructures, Atmosphère et Environnement, Molécules) - CNRS / Université Bourgogne Franche Comté

La division technique de l’INSU (DT INSU)

LCF (Laboratoire Charles Fabry) - CNRS / Institut d’Optique Graduate School / Université Paris-Saclay

LMA (Laboratoire des Matériaux Avancés) – IP2I - CNRS / IN2P3, Université Claude Bernard Lyon 1

Pour en savoir plus :

L’instrument ELT - MICADO sur le site du LESIA

Contact :

Yann ClĂ©net, Chercheur CNRS au Laboratoire d’Ă©tudes spatiales et d’instrumentation en astrophysique (LESIA)

yann.clenet observatoiredeparis.psl.eu