Le LESIA est devenu le LIRA au 1er janvier 2025

Le LIRA (Laboratoire d’instrumentation et de recherche en astrophysique) est l’un des trois départements scientifiques de l’Observatoire de Paris-PSL, grand établissement regroupant un quart des forces nationales dans le domaine de l’astronomie-astrophysique. Avec près de 300 membres, il constitue l’un des plus grands laboratoires de recherche en France dans ce domaine.

En plus de ses chercheurs et ingénieurs permanents, le LIRA rassemble environ 30 post-doctorants et 50 doctorants.

Les thĂ©matiques scientifiques dominantes du LIRA sont l’étude des systèmes « soleil-planètes » et « Ă©toiles-exoplanètes », des atmosphères terrestres et (exo)planĂ©taires, des galaxies rĂ©solues en Ă©toiles et des populations stellaires, avec comme mĂ©thodologies dominantes le dĂ©veloppement de l’instrumentation spatiale ainsi que sol, l’expĂ©rimentation de laboratoire et l’observation et l’analyse de donnĂ©es.

Le LIRA est issu de la fusion récente d’équipes du LESIA, du LERMA et du GEPI et a pour vocation la conception et la réalisation d’instrumentation scientifique spatiale et sol, ainsi que l’exploitation des observations qui en résultent.