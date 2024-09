L’instrument MICADO de l’ELT valide sa revue de conception finale

Le CNRS est un contributeur majeur de l’instrument, avec le développement de son système d’optique adaptative de première lumière et de son mode haut contraste. Le LESIA porte la responsabilité de cette contribution française à l’instrument.

MICADO (acronyme de Multi-AO Imaging Camera for Deep Observations), la puissante caméra à haute résolution du très grand télescope (ELT, acronyme de Extremely Large Telescope) de l’ESO, a passé avec succès la revue finale de sa conception, marquant ainsi une étape importante sur la voie de son exploitation scientifique dans le courant de la décennie. Une fois achevé, MICADO permettra aux astronomes de prendre des images de l’Univers avec une sensibilité sans précédent.

Vue d’artiste en 3D de MICADO, avec deux personnes représentées à l’échelle L’instrument mesurera six mètres de haut et pèsera pas moins de 20 tonnes.

Crédit : ESO/MICADO consortium/L. Calçada





Le processus de revue de la phase de conception (en anglais FDR pour final design review) qui s’est étalée sur plusieurs années, vient de se conclure. Alors que la fabrication ne commence généralement qu’après l’adoption de la FDR, le feu vert pour l’approvisionnement de nombreux composants et sous-systèmes avait déjà été donné auparavant, afin de permettre au projet MICADO de progresser vers la première lumière de l’ELT prévue pour fin 2028.

Pour achever cette revue, les membres du consortium ont travaillé avec le personnel de l’ESO pour clarifier les questions encore ouvertes concernant la conception de l’instrument. Le franchissement de cette étape permettra au consortium MICADO - une équipe de 150 personnes réparties dans six pays - de se consacrer pleinement à la fabrication et aux tests de l’instrument.

MICADO a été conçu pour obtenir une précision et une stabilité très élevées afin d’atteindre la sensibilité, la résolution angulaire, la précision astrométrique, et la large couverture spectrale requises par les ambitieux objectifs scientifiques de l’instrument.

Pour y parvenir dans l’environnement ELT, MICADO interceptera la lumière du télescope avec un relais optique, de sorte que la lumière du télescope puisse être relayée à la fois dans le cryostat de l’instrument et vers le système d’optique adaptative qui corrige des effets délétères de la turbulence atmosphérique. C’est dans ce cryostat que l’optique et les détecteurs sont maintenus au froid afin qu’ils puissent fonctionner efficacement aux longueurs d’onde du proche infrarouge sans interférence avec d’autres sources de chaleur.

Une grande partie de l’électronique assurant le fonctionnement de l’instrument est montée juste en-dessous du cryostat. Et le logiciel de contrôle de l’instrument offrira aux utilisateurs la possibilité d’effectuer leurs observations à distance.





Vue d’artiste en 3D des différents composants de l’instrument MICADO Crédit : ESO/MICADO consortium/L. Calçada





Au sein du consortium MICADO, le CNRS est responsable du développement de deux sous-systèmes critiques de l’instrument : son module d’optique adaptative de première lumière, qui permettra à l’instrument d’exploiter pleinement la résolution théoriquement offerte par l’ELT, et son mode haut contraste, destiné à l’étude des exoplanètes et des disques de débris.

Ainsi, les unités mixtes de recherche LESIA, GEPI, UTINAM, LCF, IP2I, l’Observatoire des Sciences de l’Univers Theta et la Division Technique de l’INSU mettent en œuvre leur savoir-faire internationalement reconnu dans les techniques de haut résolution angulaire pour développer parmi les sous-systèmes les plus critiques de l’instrument.

La conception particulièrement sophistiquée de l’instrument permettra à MICADO d’obtenir des images à haute résolution spatiale de l’Univers qui révèleront les structures détaillées et les mécanismes de formation des galaxies lointaines. Elle permettra aussi aux astronomes d’étudier les étoiles individuelles et les systèmes stellaires dans les galaxies proches, ainsi que les planètes et leur formation en dehors de notre système solaire.

En outre, MICADO sera un outil particulièrement puissant pour explorer les environnements où les forces gravitationnelles sont extrêmement fortes, comme à proximité du trou noir supermassif au centre de notre galaxie, la Voie lactée.

Après les premières années d’exploitation scientifique avec le mode d’optique adaptative de 1ère lumière, les capacités de MICADO seront renforcées en le couplant à l’instrument MORFEO (Multiconjugate adaptive Optics Relay For ELT Observations). Avec ce dernier, MICADO bénéficiera de deux modes d’optique adaptative et obtiendra des images nettes sur une plus grande région du ciel.

Pour un résumé complet du projet MICADO, de son fonctionnement et de la façon dont il révèlera l’Univers comme jamais auparavant, regardez "Meet MICADO, a super-camera for the ELT" (en anglais).

Plus d’informations

Le consortium MICADO est composé de :

MPE (Max-Planck-Institut für Extraterrestrische Physik, Allemagne),

MPIA (Max-Planck-Institut für Astronomie, Allemagne),

USM (Universitäts-Sternwarte München, Allemagne),

IAG (Institute for Astrophysics of the Georg-August-Universität Göttingen, Allemagne),

NOVA (Netherlands Research School for Astronomy représentée par l’Université de Groningen, l’Université de Leiden, et le groupe d’instrumentation optique/infrarouge de NOVA basé à ASTRON à Dwingeloo, aux Pays-Bas),

INAF Istituto Nazionale di Astrofisica,

CNRS/INSU (Centre National de la Recherche Scientifique/Institut National des Sciences de l’Univers représenté par le LESIA, GEPI, Division Technique de l’INSU, UTINAM/OSU THETA, LCF et IP2I/LMA, France),

A* (un partenariat autrichien représenté par l’Université de Vienne, l’Université d’Innsbruck, l’Université de Linz, et le RICAM Linz, Académie autrichienne des sciences, Autriche),

le Centre finlandais d’astronomie avec l’ESO (FINCA), Université de Turku, Finlande.

Le rôle principal de chaque partenaire du consortium dans le projet est décrit à l’adresse :

La description de MICADO est aussi disponible sur le site du LESIA à l’adresse :

Contacts LESIA