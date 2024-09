8 septembre 2024 : clap de fin pour la mission Cluster de l’ESA

L’Observatoire de Paris-PSL a Ă©tĂ© très impliquĂ© dans la conception et la rĂ©alisation de l’instrument STAFF, embarquĂ© Ă bord des quatre satellites qui composent la mission Cluster.

Le 8 septembre 2024, le premier des quatre satellites qui composent la mission Cluster de l’ESA rentrera dans l’atmosphère terrestre, dans la zone inhabitĂ©e du sud de l’ocĂ©an Pacifique. Cela marquera la fin de cette mission historique, plus de 24 ans après son lancement dans l’espace pour mesurer l’environnement magnĂ©tique de la Terre et du vent solaire proche.

La mission Cluster comprend quatre satellites volant en formation pyramidale sur une orbite polaire elliptique. Les quatre vaisseaux spatiaux, baptisĂ©s Rumba, Salsa, Samba et Tango, transportent chacun une mĂŞme charge utile de 11 instruments de pointe, dont l’instrument STAFF.

Vue d’artiste des 4 satellites Cluster © ESA

Son objectif était de résoudre l’ambiguïté temps-espace et de mesurer en trois dimensions l’environnement plasma de la Terre, jusque dans le vent solaire.

Ses instruments sont d’une très grande sensibilitĂ©. L’instrument STAFF, rĂ©alisĂ© conjointement par le DESPA (actuel LESIA) et CETP (actuel LPP) reste aujourd’hui l’instrument le plus sensible au monde dans sa gamme de frĂ©quences, permettant de rĂ©soudre la fin de la cascade de turbulence Ă©lectromagnĂ©tique aux Ă©chelles plus courtes que le kilomètre ! [1].

Avec 24 ans dans l’espace depuis les lancements de juillet et aoĂ»t 2000, Cluster aura fonctionnĂ© bien au-delĂ de sa durĂ©e de vie initiale de 2 ans. De nombreux dĂ©fis opĂ©rationnels ont Ă©tĂ© relevĂ©s, comme d’innombrables traversĂ©es de l’ombre de la Terre sans source d’Ă©nergie Ă©lectrique d’origine solaire, la rĂ©initialisation d’un satellite après trois jours de perte de tĂ©lĂ©mĂ©trie et la rĂ©cupĂ©ration d’un instrument Ă la suite d’un piratage informatique. Des opĂ©rations inhabituelles ont Ă©galement Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©es, par exemple pour rĂ©duire la distance entre deux satellites jusqu’à seulement 2,5 km (en 2015-2016).

Vue d’artiste de la mission Cluster 2 © ESA

Une abondante moisson scientifique

Plus de 3 200 articles ont été publiés et plus de 150 communiqués de presse ou articles sur le web. Voir notamment :

Les résultats les plus importants qui impliquent des chercheurs et chercheuses de l’Observatoire de Paris-PSL sont :

La caractĂ©risation du mouvement du choc en amont de la magnĂ©tosphère de la Terre, comme si la magnĂ©tosphère « respirait » ;

La dĂ©couverte de vortex magnĂ©tiques en aval du choc terrestre, puis dans le vent solaire. Aujourd’hui, on trouve les signatures de ces vortex (dits « vortex d’Alfven ») plus proches du Soleil avec Parker Solar Probe ;

La caractĂ©risation de la turbulence dans les plasmas spatiaux (magnĂ©tosphère et vent solaire) jusqu’Ă de très petites Ă©chelles ;

La première Ă©tude statistique des ondes « Whistler » dans le vent solaire.

Ces rĂ©sultats continuent d’alimenter les analyses menĂ©es par les chercheurs et chercheuses de l’Observatoire de Paris-PSL, et du monde entier aujourd’hui. Ils ont ouvert de nouvelles questions Ă rĂ©soudre avec les missions en cours, Parker Solar Probe (Nasa) et Solar Orbiter (ESA/Nasa).

Des débuts difficiles et une anecdote mémorable

Initialement, les quatre satellites de la mission Cluster constituaient la charge utile (gratuite) du vol inaugural d’Ariane 5. Après l’explosion de la fusĂ©e au dĂ©collage le 4 juin 1996, les pompiers ont rĂ©cupĂ©rĂ© dans la mangrove guyanaise un des analyseurs de l’instrument STAFF-SA, construit Ă Meudon. Après nettoyage, l’analyseur Ă©tait encore fonctionnel ! Il est exposĂ© dans une vitrine au bâtiment Jean-Louis Steinberg du campus meudonnais de l’Observatoire de Paris-PSL. Un pot mĂ©morable de consolation fut organisĂ© au laboratoire, oĂą l’instrument trĂ´nait au milieu d’un grand plateau de fruits de mer...

RĂ©cepteur radio STAFF embarquĂ© sur les sondes spatiales CLUSTER, conçu et rĂ©alisĂ© au DESPA dans les annĂ©es 1990 Ce rĂ©cepteur a Ă©tĂ© rĂ©cupĂ©rĂ© par les pompiers dans les marais, près du Centre spatial de Kourou après l’explosion en vol de la fusĂ©e Ariane V en 1996. Le rĂ©cepteur est toujours fonctionnel !

Les quatre satellites de la mission furent reconstruits Ă l’identique, et lancĂ©s par deux fusĂ©es Soyouz en juillet et aoĂ»t 2000. La nouvelle mission baptisĂ©e Cluster II a Ă©tĂ© la source d’une abondante moisson scientifique pour les chercheurs et chercheuses du LESIA Ă l’Observatoire de Paris-PSL.

